العملاق البافاري يقصي الملكي من دوري الأبطال بسيناريو سينمائي

شفق نيوز- متابعة

بلغ بايرن ميونخ الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه المثير على ريال مدريد 4-3، مساء الأربعاء، على ملعب أليانز آرينا في إياب ربع نهائي البطولة.

وحسم الفريق البافاري بطاقة العبور مستفيداً من تفوقه ذهاباً 2-1 على ملعب سانتياغو برنابيو، ليتأهل بمجموع المباراتين 5-3.

وافتتح ريال مدريد التسجيل مبكراً عبر أردا غولر في الدقيقة الأولى، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 29، ثم عزز كيليان مبابي تقدم الفريق الإسباني بهدف ثالث في الدقيقة 42.

ورد بايرن ميونخ بأربعة أهداف تناوب على تسجيلها ألكسندر بافلوفيتش في الدقيقة السادسة، وهاري كين في الدقيقة 38، ولويس دياز في الدقيقة 89، ومايكل أوليز في الدقيقة 94.

وبهذا الانتصار، ضرب بايرن ميونخ موعداً مع باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.