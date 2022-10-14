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"العمدة" يؤشر هفوات بمباراة الهند ويعبر عن رضاه وسعادته بأداء شباب العراق

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-14T17:56:11+0000
"العمدة" يؤشر هفوات بمباراة الهند ويعبر عن رضاه وسعادته بأداء شباب العراق

شفق نيوز/ عبّرَ مدربُ منتخب الشَباب عماد محمد، يوم الجمعة، عن رضاه عن الأداءِ التكتيكيّ للمنتخبِ رغم بعض الهفوات التي حصلت من بعضِ اللاعبين والتي تداركها الجهازُ الفني.

وقال محمد في المؤتمرِ الصحفي لمباراةِ العراق والهند التي انتهت بفوزِ منتخبنا بأربعةِ أهدافٍ مقابل هدفين ضمن تصفياتِ كأس آسيا للشبابِ المُقامة في دولةِ الكويت، برفقة اللاعب حيدر عبد الكريم، "بدأنا المباراةَ بشكلٍ جيدٍ وتقدمَ منتخبنا بهدفٍ مبكرٍ، وكان هو الأقرب لإضافةِ هدفٍ آخر، إلا إن عدمَ التزام بعض اللاعبين سمحَ للمنتخبِ الهندي بالتقدم بعدما استغلَ بعض الهفوات وفاجأنا بقلبِ النتيجة".

واضاف، ان "التغييراتَ التي أجريناها في صفوفِ المنتخب وتغيير التكتيك ما بين الشوطين منحَ الأفضليّةَ التامة لمنتخبنا الذي تأثرَ بعض لاعبيه بتأخرِ النتيجةِ بسبب صغر أعمارهم وقلة الخبرة لهكذا أعمار".

وتابع ان "المنتخبَ الهندي منتخبٌ جيدٌ ولعبَ بأسلوبٍ جيدٍ، وإن هذه المجموعة كما عبرت عنها سابقاً واحدةٌ من أقوى المجاميع في التصفياتِ الآسيويّة، وهذا الذي اتضحَ في مباراةِ اليوم".

واختتمَ عماد محمد حديثه بالقول، إن "هذه المباراة انتهت وعلينا أن نستفيدَ من الأخطاءِ التي وقعَ فيها بعض اللاعبين لتصحيحها في مباراتنا المُقبلة أمام الكويت التي ستقام يوم الأحد المقبل والتي ستكون البوابةَ لقطع نصف المِشوار في تلك التصفيات التي سيكون فيها التنافسُ على بطاقةِ التأهل حتى الجولةِ الأخيرة".

من جانبه، عبّرَ حيدر عبد الكريم الذي تمّ اختياره أفضل لاعب في المباراةِ عن سعادته بهذا الاختيار، واصفاً ما تحققَ بالجيد.

وأضافَ عبد الكريم، "حققنا المهمَ في هذه المباراة، وعلينا نسيان ما حدثَ والتركيز على مباراتنا المهمة المُقبلة أمام الكويت".

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