العلي يقود مباراة العراق والأردن في تصفيات كأس العالم

شفق نيوز/ سمى الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، طاقم تحكيم إماراتي بقيادة "عمر محمد العلي" لقيادة مباراة المنتخب العراقي أمام الأردن ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كاس العالم 2026.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اكد أن مباراة العراق والأردن، ستقام يوم 10 حزيران 2025، على ملعب عمّان الدولي في الاردن.

وكانت مواجهة العراق والأردن الأولى انتهت بالتعادل السلبي من دون اهداف، والتي جرت في ملعب البصرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.