العلا السعودية وجهة جورجينا ورونالدو نحو عالم السينما.. فيديو

شفق نيوز/ أعربت جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، عن إعجابها الشديد بمدينة العلا، مؤكدة رغبتها في تصوير فيلم هناك.

وقالت جورجينا خلال حلقة من مسلسلها الوثائقي "أنا جورجينا"، الذي يُعرض على شبكة "نتفليكس": "العلا مكان ساحر، لدرجة أنه عندما زرتها لأول مرة مع كريستيانو، ترددنا حتى في الحديث خوفًا من إفساد اللحظة".

وأضافت: "قمت بزيارة جبل الفيل في العلا، فهو شيء غير عادي ومنظر خارجي لطيف جدًا".

جورجينا في العلا : اشعر بأن العلا منزلي ✨و تتواجد في العلا لتصوير الموسم الجديد من مسلسل soy georgina pic.twitter.com/fGFxB9QZrj — Solo | Digital (@DigitalSolo_) January 24, 2024

وتحدثت صديقة رونالدو عن العلا قائلة: "أمنيتي هي تصوير فيلم في العلا في ذلك الموقع الرائع. العلا محفوظة بشكل رائع، وتجولنا في البلدة المميزة".

واختتمت العارضة الأرجنتينية تصريحاتها معبرة عن شدة إعجابها بالعلا: "هذا المكان يمتص كل طاقتك ويعيدها إليك متجددة".

كريستيانو و جورجينا في العلا ❤️Cristiano and Georgina in AlUla pic.twitter.com/LPMpdqLneP — Spot arabic (@spot_arabic) December 15, 2023

وتحظى جورجينا باهتمام كبير منذ ارتباطها عاطفيًا بالنجم البرتغالي عام 2016، وبصفتها أم طفلتي رونالدو، حيث ترافقت معه في السعودية، حيث يعيش تجربة احترافية جديدة مع نادي النصر السعودي منذ يناير 2023 بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويرتبط رونالدو حاليًا بعقد مع النصر السعودي يمتد حتى صيف 2025، وهو اللاعب الأعلى أجرًا في العالم براتب سنوي يصل إلى نحو 200 مليون يورو، بينما تقدر ثروته الشخصية بحوالي 650 مليون يورو.

المصدر : موقع RT - موقع X