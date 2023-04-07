العقوبة الدولية تلغي لقاءً بين كرة اليد العراقية والبيلاروسية

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم اتحاد كرة اليد العراقي كاظم كامل، يوم الجمعة، إلغاء مباراة منتخب العراق الوطني ونظيره البيلاروسي المقرر إقامتها نهاية الشهر الحالي في العراق.

وقال كامل لوكالة شفق نيوز، إن "سبب الإلغاء جاء نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على بيلاروسيا".

واكد ان "اتحادنا تلقى رسالة توضيحية تؤكد عدم موافقة الاتحاد الدولي على اقامة هذا اللقاء الودي نتيجة فرضه عقوبات بحق بيلاروسيا ومنع تنظيم أي مباراة معهم ولجميع منتخباتها الوطنية ليمتثل الاتحاد العراقي لمثل هكذا قرارات دولي".

في سياق متصل، جرت اليوم الجمعة، مباراتان ضمن منافسات الدور الثامن من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة اليد.

وضيفت قاعة كلية التربية الرياضية في محافظة ميسان مباراة فريق نادي نفط ميسان وضيفه فريق نادي الكرخ وانتهت بفوز فريق نادي الكرخ بفارق هدفين وبنتيجة 26 - 24.

كما ضيّفت قاعة ديالى مباراة فريق نادي ديالى وضيفه فريق نادي الجيش وانتهت المباراة بفوز فريق الجيش بفارق هدف واحد وبنتيجة 25 - 24.