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العقوبات على روسيا تقيد نادي "تشيلسي" الانجليزي

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-10T14:14:29+0000
العقوبات على روسيا تقيد نادي "تشيلسي" الانجليزي

شفق نيوز/ أفادت صحيفة امريكية، اليوم الخميس، بأن العقوبات التي فرضت على رجل اعمال روسي ستقيد نادي تشيلسي الانجليزي لكرة القدم في سوق الانتقالات.

وقالت صحيفة "‏نيويورك تايمز"، إنه بعد إعلان فرض عقوبات على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، لن يتمكن نادي تشيلسي من بيع أي تذاكر جديدة لمبارياته، وسيتم إغلاق متجر النادي، ولن يكون قادرًا على شراء أو بيع اللاعبين في سوق الانتقالات.

واليوم الخميس، قررت حكومة المملكة المتحدة تجميد أملاك الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي بما فيها نادي البلوز، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس بأن الملياردير الروسي يواجه حظرا على المعاملات مع الأفراد والشركات في المملكة المتحدة، وحظرا من السفر.

فيما ذكرت جريدة ذا تايمز أن الحكومة الإنجليزية منحت نادي تشيلسي ترخيصا خاصا لمواصلة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.

ولن يُسمح لتشيلسي ببيع أي تذاكر أخرى، فقط حاملي التذاكر الموسمية يمكنهم الذهاب إلى المباريات في المستقبل القريب، كما تم إيقاف عملية بيع النادي مؤقتا.

ومُنع نادي تشيلسي من توقيع عقود جديدة وانتقالات اللاعبين، حسب ذا تايمز.

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