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"العضلة الضامة" تحرم المنتخب العراقي من خدمات نجم الزوراء والنادي يكشف "حقيقة" اعتذاره

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-28T12:15:44+0000
"العضلة الضامة" تحرم المنتخب العراقي من خدمات نجم الزوراء والنادي يكشف "حقيقة" اعتذاره

شفق نيوز/ كشفت ادارة نادي الزوراء يوم الجمعة، سبب اعتذار مدافع فريقها الكروي عباس قاسم من الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني  لمواجهة لبنان.

وقال عبد الكريم عبد الرزاق مشرف الفريق لوكالة شفق نيوز؛ ان مدافع فريقها عباس قاسم لم يرفض الالتحاق بالمنتخب في مباراته أمام لبنان في الأول من الشهر المقبل، إلا أنه اعتذر عن الالتحاق بسبب اصابته.

وأضاف عبد الرزاق؛ ان اللاعب عباس أصيب بالعضلة الضامة في لقاء الفريق أمام القوة الجوية أواخر منافسات المرحلة الاولى من الدوري الممتاز.

وبين أن الدعوة الاخيرة التي تلقاها من مدرب المنتخب بيتروفيتش للانضمام للفريق استعدادا للقاء لبنان في الأول من شباط جاءت في وقت غير مناسب كون اللاعب غير جاهز بسبب اصابته.

ولفت عبد الرزاق؛ إلى ان الفريق باشر تدريباته اليومية على ملعب الشالجية استعدادا للقاء الديوانية في مباراة مؤجلة من المرحلة الاولى والتي ستقام في الديوانية مطلع شباط المقبل.

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