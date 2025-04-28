العروبة السعودي يقيل عدنان حمد من تدريب الفريق الكروي

شفق نيوز/ اعلن نادي "العروبة" السعودي، اليوم الاثنين، عن اقالة المدرب العراقي عدنان حمد من تدريب فريقه الكروي.

وقررت إدارة الناد، وفق بيان لها، تابعته وكالة شفق نيوز، تعيين المدرب الاسباني انطونيو كازورلا بدلا عن المدرب المقال.

وتولى عدنان حمد إدراة الجهاز الفني لنادي العروبة في كانون الثاني الماضي، خلفًا للبرتغالي ألفارو باتشيكو، الذي استقال من منصبه بسبب تأخر حصوله على مستحقاته.

وكانت هنالك قراراً بالإجماع في اجتماع ادارة نادي العروبة أمس الأحد، بإقالة المدرب العراقي من منصبه بعد النتائج السلبية التي خرج بها في الدوري السعودي.

ويحتل العروبة المركز الـ16 برصيد 27 نقطة في جدول ترتيب الدوري، ويقترب من الهبوط لدوري الى مصاف فرق الدرجة الأولى .