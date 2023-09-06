"العراق -23" يمطر شباك مكاو ب13 هدفاً في التصفيات الآسيوية

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي الاولمبي فوزاً عريضا على منتخب ماكاو 13-0 في افتتاح منافسات المجموعة (F) من التصفيات الآسيوية لمنتخبات دون 23 عاماً.

انتهى الشوط الاول بتقدم منتخب العراق الاولمبي بسبعة اهداف دون مقابل، جاء الهدف الاول عن طريق حسين عبد الله لاوندي في الدقيقة (9)، وجاء الهدف الثاني عن طريق ألكسندر اوراها في الدقيقة (15)، وجاء الهدف الثالث عبر اللاعب علي جاسم في الدقيقة (26)، بينما جاء الهدف الرابع عن ذريق رضا فاضل في الدقيقة (37)، وسجل الهدف الخامس عن طريق بلند آزاد في الدقيقة (43)، وجاء الهدف السادس عن طريق علي جاسم في الدقيقة (45)، وسجل الهدف السابع عن طريق الكسندر اوراها في الدقيقة (45+5).

وفي الشوط الثاني جاء الهدف الثامن للعراق عن طريق اللاعب رضا فاضل بالدقيقة 47، وسجل زيد تحسين هدف العراق التاسع في الدقيقة (57)، ومن ركلة جزاء سجل العراق هدفه العاشر عن طريق حسين اللاوندي في الدقيقة (59)، وفي الدقيقة 63 سجل الاولمبي العراقي هدفه الـ 11 من رأسية لزيد تحسين، وفي الدقيقة 65 جاء هدف العراق الـ 12 عن طريق ذو الفقار يونس، وجاء الهدف الثالث عشر لمنتخب العراق الاولمبي عن طريق منتظر عبد الامير في الدقيقة (86).