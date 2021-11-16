سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يُمنى بهزيمة ثقيلة أمام كوريا الجنوبية

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-16T16:56:36+0000
العراق يُمنى بهزيمة ثقيلة أمام كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ مُني المنتخب العراقي لكرة القدم بهزيمة ثقيلة أمام نظيره الكوري الجنوبي خلال المباراة التي أقيمت مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة للتصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وانتهى اللقاء بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلها لي جاي سونغ في الدقيقة ٣٣، ومن ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء الاوزبكي جاء الهدف الثاني لكوريا عن طريق اللاعب هيونج مين سون ليوسع الفارق ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 74 عن طريق اللاعب سون الذي اعاد الحكم ركلة الجزاء مرتين بسبب دخول لاعب كوريا اثناء التنفيذ داخل منطقة الجزاء ، وفي الدقيقة 79 سجل كوريا الهدف الثالث عن طريق وو يونغ جيونغ.

وتألفت تشكيلة المنتخب العراقي من فهد طالب لحراسة المرمى، واحمد ابراهيم و يبين سولاقا وفرانس بطرس ومهند جعاز للدفاع، ومحمد علي عبود وامجد عطوان وجيلوان حمد ومحمد قاسم وابراهيم بايش للوسط، وعلي الحمادي للهجوم.

وبنتيجة هذا اليوم، تصدر منتخب كوريا الجنوبية وصافة المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة بانتظار نتيجة مباراة سوريا وايران، وفي حال فوز ايران الذي يتقدم حاليا على سوريا 2-0 يكون قد جمع 16 نقطة بالصدارة، وثالثا منتخب الامارات بـ٦ نقاط ومن ثم لبنان برصيد ٥ نقاط.

ويأتي المنتخب العراقي في المرتبة الخامسة برصيد ٤ نقاط فقط يليه في المركز الأخير سوريا برصيد نقطتين بمباراة ناقصة.

related

تعرف على تشكيلة المنتخب العراقي في مواجهة كمبوديا

Date: 2021-06-07 13:29:03
تعرف على تشكيلة المنتخب العراقي في مواجهة كمبوديا

شفق نيوز تكشف عن تشكيلة المنتخب العراقي أمام كوريا الجنوبية

Date: 2021-09-01 20:40:56
شفق نيوز تكشف عن تشكيلة المنتخب العراقي أمام كوريا الجنوبية

المنتخب العراقي في المجموعة الاولى لبطولة غرب اسيا للشباب

Date: 2021-11-09 10:44:06
المنتخب العراقي في المجموعة الاولى لبطولة غرب اسيا للشباب

المنتخب العراقي ينهي تحضيراته لملاقاة كوريا الجنوبية غداً الخميس

Date: 2021-09-01 13:46:10
المنتخب العراقي ينهي تحضيراته لملاقاة كوريا الجنوبية غداً الخميس

درجال يشيد بـ"الاداء الرجولي" للمنتخب العراقي في مباراته مع كوريا الجنوبية

Date: 2021-09-02 16:52:55
درجال يشيد بـ"الاداء الرجولي" للمنتخب العراقي في مباراته مع كوريا الجنوبية

كاتانيتش يكشف قائمة "أسود الرافدين" لمباراتي فيتنام وهونغ كونغ

Date: 2020-01-31 15:53:54
كاتانيتش يكشف قائمة "أسود الرافدين" لمباراتي فيتنام وهونغ كونغ

بنيان يكشف لشفق نيوز مصير كاتانيتش

Date: 2021-06-17 15:05:47
بنيان يكشف لشفق نيوز مصير كاتانيتش

كوركيس: تشكيلة المنتخب العراقي للتصفيات الأسيوية المزدوجة ستشهد تغييرات

Date: 2021-05-05 15:23:20
كوركيس: تشكيلة المنتخب العراقي للتصفيات الأسيوية المزدوجة ستشهد تغييرات