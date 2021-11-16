العراق يُمنى بهزيمة ثقيلة أمام كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ مُني المنتخب العراقي لكرة القدم بهزيمة ثقيلة أمام نظيره الكوري الجنوبي خلال المباراة التي أقيمت مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة للتصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وانتهى اللقاء بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلها لي جاي سونغ في الدقيقة ٣٣، ومن ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء الاوزبكي جاء الهدف الثاني لكوريا عن طريق اللاعب هيونج مين سون ليوسع الفارق ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 74 عن طريق اللاعب سون الذي اعاد الحكم ركلة الجزاء مرتين بسبب دخول لاعب كوريا اثناء التنفيذ داخل منطقة الجزاء ، وفي الدقيقة 79 سجل كوريا الهدف الثالث عن طريق وو يونغ جيونغ.

وتألفت تشكيلة المنتخب العراقي من فهد طالب لحراسة المرمى، واحمد ابراهيم و يبين سولاقا وفرانس بطرس ومهند جعاز للدفاع، ومحمد علي عبود وامجد عطوان وجيلوان حمد ومحمد قاسم وابراهيم بايش للوسط، وعلي الحمادي للهجوم.

وبنتيجة هذا اليوم، تصدر منتخب كوريا الجنوبية وصافة المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة بانتظار نتيجة مباراة سوريا وايران، وفي حال فوز ايران الذي يتقدم حاليا على سوريا 2-0 يكون قد جمع 16 نقطة بالصدارة، وثالثا منتخب الامارات بـ٦ نقاط ومن ثم لبنان برصيد ٥ نقاط.

ويأتي المنتخب العراقي في المرتبة الخامسة برصيد ٤ نقاط فقط يليه في المركز الأخير سوريا برصيد نقطتين بمباراة ناقصة.