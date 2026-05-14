العراق يؤكد مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية "ناغويا"

أعلن الاتحاد العراقي لألعاب القوى، اليوم الخميس، تأكيد مشاركة المنتخب الوطني في دورة الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها في مدينة ناغويا اليابانية عام 2026.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد زيدون جواد، لوكالة شفق نيوز، إن العراق أكد رسمياً مشاركته في البطولة التي تنطلق منافساتها خلال شهر تموز المقبل في ناغويا.

وأضاف أن الاتحاد سيجري نهاية الشهر الحالي اختبارات فنية لأبرز اللاعبين المصنفين الذين حققوا أفضل الأرقام في البطولات المحلية، لاختيار عناصر المنتخب الوطني المشارك في المحفل الآسيوي.

وأشار جواد إلى أن الاتحاد يواجه أزمة مالية، داعياً الجهات الحكومية إلى إطلاق التخصيصات المالية الخاصة به، مبيناً أن تأخر الدعم أو حجبه ينعكس سلباً على تطوير المواهب الرياضية ونتائج العراق في المشاركات الخارجية.

وأوضح أن الاتحاد يترقب إيجاد حلول لهذه الأزمة، مثمناً في الوقت ذاته الدعم الذي تقدمه اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية للاتحادات الرياضية.

يُذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية اختارت مدينة ناغويا اليابانية لاستضافة النسخة العشرين من دورة الألعاب الآسيوية لعام 2026، والتي ستشهد منافسات رياضية قارية متعددة.