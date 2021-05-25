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العراق يُقصى على يد نظيره المنتخب التايلندي من بطولة كأس العالم لكرة الصالات

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-25T13:17:17+0000
العراق يُقصى على يد نظيره المنتخب التايلندي من بطولة كأس العالم لكرة الصالات

شفق نيوز/ مُنيّ المنتخب العراقي لكرة الصالات، يوم الثلاثاء، بخسارة ثانية أمام نظيره التايلندي، ضمن مباراة الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم.

وانتهت المباراة التي جرت في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بغداد، على صالة خورفكان بمدينة الشارقة الإماراتية، بخسارة المنتخب العراقي 0-4.

وقال المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي عدي صبار، لوكالة شفق نيوز "بهذه الخسارة فقد المنتخب بالتأهل الى نهائيات كأس العالم بعد ان خسر مباراتي الملحق امام نظيره التايلندي".

وأوضح ان "المنتخب خسر مباراة الملحق الاولى امام تايلند 2-7 وكان لا خيار اليوم أمام منتخبنا الوطني سوى الفوز  على تايلند في المباراة الحاسمة التي كانت الاخيرة ولكنه خسر مجددا".

وكان المنتخب العراقي لكرة الصالات، قد اجرى امس الاثنين، اخر وحدة تدريبية له تحت اشراف المدرب هيثم بعيوي عباس وكادره المساعد.

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