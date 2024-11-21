العراق يُعسكر في قطر استعدادا لخليجي الكويت

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء الخميس، عن معسكر تدريبي للمنتخب العراقي، في العاصمة القطرية الدوحة، خلال شهر كانون الأول المقبل استعدادا لبطولة خليجي الكويت 26 .

وقال عضو الهيئة الإدارية للاتحاد، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب سيقيم بمعسكره التدريبي الذي سيبدأ في 12 من شهر كانون الأول المقبل استعداداً لبطولة خليجي الكويت 26 التي تنطلق يوم 21 من شهر كانون الأول المقبل، وتختتم في 3 من شهر كانون الثاني 2025 .

‏وأضاف الزاملي، أن "الاتحاد أنهى الاتفاقات بهذا الشأن بغية إقامة المعسكر من اجل إيصال المنتخب العراقي إلى الجاهزية التامة والاستعداد الأمثل للبطولة الخليجية"، مشيراً إلى أن "الاتحاد يسعى من خلال معسكر المنتخب في قطر، الاستعداد الجيد قبل المشاركة الخليجية وتجديد اللقب الذي حققه المنتخب في خليجي البصرة 25".

وأسفرت القرعة الخليجية عن وقوع المنتخب السعودي برفقة اليمن، والبحرين والمنتخب العراقي حامل اللقب، بينما يتواجد المنتخب الإماراتي والقطري برفقة عمان والبلد المستضيف للبطولة المنتخب الكويتي.