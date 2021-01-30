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العراق يُطلع اتحاد غرب آسيا على استعداداته لاستضافة خليجي 25

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-30T13:52:18+0000
العراق يُطلع اتحاد غرب آسيا على استعداداته لاستضافة خليجي 25

شفق نيوز/ اطلعت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم السبت، خلال مشاركتها في اجتماع تنسيقي لممثلي اتحاد غرب آسيا على استعدادات العراق لاستضافة خليجي 25 المقرر اقامته في البصرة.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للتطبيعية، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ممثلي اتحاد غرب آسيا عقدوا اجتماعا تنسيقيا عبر المنصة الالكترونية لمناقشة العديد من القضايا، بمشاركة ممثلين عن العراق هما مدير قسم التعليم والتطوير وسام نجيب، ورئيسة لجنة الكرة النسوية ازهار محمد".

وناقش الاجتماع "جدول البطولات المقررة وتوقيتاتها سواء على مستوى الرجال او تحت 23 عاما، كذلك مواعيد بطولات السيدات والشابات والناشئات للملاعب المكشوفة والصالات والشاطئية، كما تناول الاجتماع التوقيتات الجديدة لبطولة كأس العالم والتصفيات الاولمبية، والدوريات النسوية المقامة في مختلف البلدان المنضوية تحت يافطة اتحاد غرب آسيا، على أن لا تتضارب التوقيتات الجديدة مع البطولات آنفة الذكر.

واستعرضَ ممثل الهيأة التطبيعية، وسام نجيب، خلال الاجتماع، الاستعدادات الجارية على قدمٍ وساق بغية إستضافة بطولة خليجي 25، وذلك عبر استقبال المنتخب الكويتي بملعب البصرة الدولي وما تمخض من رسائل إيجابية اكدت قدرة العراق على تضييف البطولات الدولية، وتم تقديم شرحٍ موجز عن نشاطات التطبيعية بشأن منافسات الدوري الممتاز والدرجة الاولى، ومسابقات دوري الصالات والشاطئية ودوري الكرة النسوية.

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