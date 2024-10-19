العراق يوقع مذكرة تفاهم مع روسيا في مجال الرياضة لتعزيز العلاقات

شفق نيوز/ وقع العراق وروسيا، يوم السبت، مذكرة تفاهم في مجال الرياضة، تعزيزاً لأواصر التعاون والصداقة بين البلدين وتعزيز العلاقات.

وقالت وزارة الشباب والرياضة العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مذكرة تفاهم وقعها عن الجانب العراقي وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، في حين وقعها عن الجانب الروسي وزير الرياضة ميخائيل فلاديميروفيتش ديگتيريف، في مدينة أوفا عاصمة جمهورية باشكورتستان.

وأشاد الوزير المبرقع، بحسب البيان، بالعلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الرياضي وبقية المجالات الأخرى، مؤكداً الإستعداد لتنفيذ بنود المذكرة وتفعيلها من خلال برنامج مشترك يضعه المعنيون من الجانبين.

وثمن المبرقع، حسن الضيافة والإستقبال والإهتمام الذي لقيه الوفد العراقي.

من جهته رحب الوزير الروسي بتوقيع مذكرة التفاهم بين العراق وروسيا على هامش المشاركة العراقية الناجحة في المؤتمر الرياضي الدولي الروسي الثاني عشر.

وأشار ديگتيريف، الى سعي وزارته لتعزيز العلاقات وتقديم الخبرات الروسية للإسهام في تطوير الرياضة العراقية نحو الأفضل وتبادل زيارات الوفود والفرق الرياضية وغيرها من أوجه التعاون.

وفي السياق ذاته التقى وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، في مدينة "أوفا" مع وزير الرياضة والسياحة البيلاروسي سيرجي كوفالجوك.

ورحب المبرقع، بتطوير العلاقات الثنائية من خلال تحديث مذكرة التفاهم التي سبق ان تم توقيعها بين البلدين.

في حين أبدى الوزير كوفالجوك استعداد بلاده لاستقبال الرياضيين العراقيين ومعسكراتهم بمختلف الألعاب والحرص على تقديم الخبرات التي تسهم في دعم وتطوير الرياضة العراقية.