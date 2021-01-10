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العراق يوقع اتفاقية تعاون كروية مع الإمارات

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-10T11:10:01+0000
العراق يوقع اتفاقية تعاون كروية مع الإمارات

شفق نيوز/ اعلنت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، في مقر الاتحاد في دبي، وتتيحُ الاتفاقية التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات الكروية خلال الفترة المقبلة.

وذكر بيان للتطبيعية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن رئيس اتحاد الكرة الإماراتي، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، افتتح حفل توقيع الاتفاقية بحضور رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي، إياد بنيان، والأمين العام، محمد فرحان.

وأضاف البيان؛ أن الاتفاقية تأتي استمراراً لجهود اتحاد الإمارات لكرة القدم الخاصة بتعزيز العلاقات مع مختلف الاتحادات الوطنية بالعالم، وتطوير منظومة كرة القدم، والاستفادة من الخبرات لرفع المستوى الفني والإداري والتنظيمي لمختلف البطولات الكروية، وتعزيزاً للتعاون المشترك بين الدولتين في القطاعات كافة.

ونقل البيان عن الشيخ راشد بن حميد النعيمي قوله إن "جميع إمكانات اتحاد الكرة تحت تصرف الاتحاد العراقي، وسنقدم له كل الدعم على مستوى المنتخبات الوطنية، وتربطنا علاقات واسعة مع الاشقاء في العراق".

وأضافَ النعيمي؛ أن "علاقاتنا وطيدة مع الجمهورية العراقية، وسنسعى جاهدين لرفع الحظر الكلي عن استضافة المباريات في العراق، ونتأمل زيارة بلدنا الثاني العراق في القريب العاجل" وفقا للبيان.

من جانبهِ، أكدَ رئيس التطبيعية، إياد بنيان؛ أن ‏⁧الإمارات⁩ دولة شقيقة وهي البلد الثاني لكل العراقيين، ونثق في دعمها ومساندتها لنا في جهود رفع الحظر الكلي عن اللعبة في بلد الرافدين".

وشكر بنيان، الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، واثنى على دعمهم للعراق، وتمنى أن يستفيد العراق والامارات من الاتفاقية، ومن المواجهة الودية التي ستجمعهما، وأن يحقق الطرفان مبتغاهما من المباراة، وأن يكونا في وضع أفضل للتحضير لتصفيات كأس العالم، بحسب البيان.

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