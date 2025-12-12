العراق يودع كأس العرب عبر بوابة الأردن

شفق نيوز- الدوحة

ودع المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، بطولة كأس العرب، بعد خسارته من نظيره الأردني بهدف دون مقابل في منافسات الدور ربع النهائي.

وجرت المباراة على استاد المدينة التعليمية في قطر، وذلك في تمام الساعة الـ 5:30 مساءً بتوقيت العاصمة بغداد.

انتهى الشوط الاول، بتقدم المنتخب الأردني بهدف واحد دون مقابل للعراق جاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب علي علوان في الدقيقة 41، وشهد الشوط سيطرة واضحة في اغلب أوقات الشوط لا سيما في النصف الساعة الأخيرة.

بينما ضغط المنتخب العراقي على نظيره الاردني في الشوط الثاني، وهدد مرمى الاردن في هجمات متواصلة وسط تراجع منتخب الأردن ولعبه بأسلوب دفاعي كما استبسل الحارس الأردني (يزيد ابو ليلى) الذي أنقذ مرمى فريقه من اهداف محققة.

وبهذه النتيجة تأهل المنتخب الاردني إلى مباراة نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025، بينما ودع المنتخب العراقي البطولة رسمياً.