العراق يودع كأس العالم لكرة القدم المصغرة بعد خسارته من مصر

شفق نيوز/ ودع المنتخب العراقي بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة بعد خسارته صباح اليوم الثلاثاء، أمام المنتخب المصري في الجولة الثالثة والأخيرة بنتيجة 4-2، وكانت نتيجة الشوط الأول لصالح العراق 2-1.

وكان منتخب العراق، خسر في أولى مواجهاته في منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة أمام منتخب أذربيجان بهدفين مقابل لا شيء ، وتعادل مع نظيره الكويتي 5-5 في ثاني مواجهاته في البطولة .

ويلعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة السابعة برفقة كل من أذربيجان ومصر والكويت.

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة بطولة كأس العالم للكرة المصغرة التي انطلقت أمس في إمارة رأس الخيمة بمشاركة 32 منتخباً.