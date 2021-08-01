العراق يودع فعاليات أولمبياد طوكيو

شفق نيوز/ حصل العداء العراقي طه حسين، يوم الأحد، على المركز السادس من بين 8 مشاركين بفعالية 400 متر في منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وجاء طه بالمركز السادس من بين 8 مشاركين وقطع مسافة الـ 400 متر بزمن قدره 46 ثانية ليغادر التصفيات مبكراً.

وبهذه النتيجة غادر العداء طه حسين الاولمبياد الجارية حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو بعد احرازه المركز السادس في المنافسات.

يذكر ان العراق انهى مشاركاته بعد خروج رياضيه المشاركين وعددهم ثلاثة فاطمة عباس بالرماية مسدس 10 امتار والجذاف العراقي محمد رياض الذي لم يوفق في المنافسات أيضا.