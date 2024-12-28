العراق يودع خليجي 26 بخسارة ثقيلة وأداء هزيل

شفق نيوز/ ودع المنتخب العراقي بطولة كأس الخليج بنسختها 26 الجارية أحداثها في الكويت، بعد خسارته أمام نظيره السعودي 3-1 في ثالث مواجهات المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

المباراة التي جرت على ملعب جابر الأحمد الدولي في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت، انتهى شوطها الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف.

وفي الشوط الثاني، سجل السعودية هدف التقدم من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 56 سالم الدوسري، وجاء هدف التعديل للعراق في الدقيقة 64 عن طريق مهند علي.

وعاد منتخب السعودية ليسجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 81 وثالثاً في الدقيقة 86 سجلهما اللاعب السعودي عبد الله الحمدان.

وسيلاقي المنتخب السعودي وهو ثاني مجموعة الثانية، المنتخب العماني وهو اول المجموعة الاولى، بينما يواجه البحرين وهو أول المجموعة الثانية، منتخب الكويت وهو ثاني المجموعة الاولى في نصف نهائي كأس الخليج.