العراق يوجه دعوة للمنتخب العماني لخوض مباراة ودية في البصرة

شفق نيوز/ وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم السبت، الدعوة الى المنتخب العماني لكرة القدم لخوض لقاء ودي مع منتخب العراق الوطني يقام في البصرة.

وأثنى درجال، اثناء تواجده في العاصمة العمانية مسقط وفقا لبيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، بالمواقف الكبيرة للسلطنة في دعم حق العراق بمختلف القضايا الرياضية ، مؤكدا خلال اللقاء الذي جمعه بوكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب العماني رشاد بن أحمد الهنائي بان "العلاقات الرياضية الشبابية بين البلدين تعيش افضل مراحلها وتؤكد عمق جذورها وروحها الاخوية".

واضاف ، ان "الكثير من الاتفاقيات الشبابية الرياضية سيتم تنفيذها بالتناوب بين البلدين فضلا عن دعم السلطنة الصريح لحق استضافة البصرة لبطولة خليجي 25". ووفقا للبيان، "تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في قطاعي الرياضة والشباب وسُبل تعزيز التعاون المشترك بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص".

وقدم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال "شرحا وافيا عن ملف استضافة العراق لبطولة "خليجي 25" ومدى استعداد العراق لتنظيم هذه البطولة، بحضور سالم بن سعيد الوهيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم وعدد من المسؤولين بالاتحاد".

واوضح درجال، ان "زيارتي للسلطنة هي من أجل تقديم الشكر للجهود الكبيرة التي يبذلها المسؤولون في وزارة الثقافة والرياضة والشباب والاتحاد العماني لكرة القدم وعلى الدعم الكبير لملف استضافة العراق لبطولة "خليجي 25" وهذا الدعم يأتي بحكم العلاقات التاريخية المتجذّرة في القِدم بين السلطنة والعراق".

وتابع ان "العراق مستعد بشكل كبير لاستضافة بطولة " خليجي 25" وتوجد ملاحظات بسيطة من قبل فريق تفتيش "خليجي 25" الذي زار مدنية البصرة وقام بجولة تفتيشية للمنشآت والملاعب والفنادق والمواصلات والبنى الأساسية، وسنقوم بحل هذه الملاحظات وسنعمل أيضًا على تسهيل جميع الصعوبات التي قد تصادفنا خلال هذه الاستضافة، كما نحظى بدعم كبير من قبل الحكومة العراقية، وأتوقع أن تكون نسخة "خليجي 25" بالبصرة من أهم البطولات الخليجية ونأمل أن تحظى البطولة بالحضور الجماهيري في ظل أوضاع صحية أفضل".

وبشأن زيارته الخليجية والدعم الذي يحظى به ملف البصرة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، قال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، "وجدت الدعم الكامل من جميع دول مجلس التعاون الخليجي لاستضافة العراق لبطولة "خليجي 25" والجميع كان حريصا على استضافة البصرة لهذه النسخة من البطولة".