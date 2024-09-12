العراق يوافق على تغيير ملعب مباراة الشرطة والنصر السعودي

شفق نيوز/ ‏أعلنت إدارة نادي الشرطة العراقي، يوم الخميس، موافقتها على نقل مباراة فريقها الكروي مع النصر السعودي من كربلاء إلى ملعب المدينة في العاصمة بغداد، ضمن المنافسات بطولة الأندية الآسيوية للنخبة.

‏وقال عضو إدارة النادي غازي فيصل، لوكالة لشفق نيوز "تمت الموافقة على طلب نادي النصر السعودي بنقل المباراة من ملعب كربلاء الدولي إلى ملعب المدينة في العاصمة بغداد، ونحن حالياً في اجتماع للتداول بشأن الجوانب التنظيمية".

وأضاف "الموافقة جاءت نزولاً عند رغبة الجانب السعودي ومخاطبات الاتحاد العراقي لكرة القدم لنادي الشرطة"، موضحاً أن النقل جاء لأسباب أرجعها نادي النصر السعودي لبعد المسافة بين مطار النجف ومدينة كربلاء التي تؤثر فيناً على اللاعبين".

من جانبه، أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، أن "هناك سلسلة إجراءات خاصة بتحديد الملعب وجاهزيته، حيث أن لجان كشف آسيوية يجب أن تطلع على أي ملعب يحتضن لقاء آسيوياً وهذا ما حدث في ملعب كربلاء".

وأشار إلى أن "الاتحاد العراقي وبالتنسيق مع نادي الشرطة يعمل على استحصال الموافقات الرسمية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل نقل المباراة إلى ملعب المدينة".

ولفت الزاملي إلى أن "اتصالات ووساطات من جهات عليا بين الدولتين حصلت من أجل نقل المباراة من كربلاء إلى بغداد".

ويوم أمس الأربعاء، أكد مصدر مطلع في نادي الشرطة الرياضي، أن الإدارة ترفض نقل مباراة فريقها الكروي مع النصر السعودي ضمن بطولة الأندية الآسيوية للنخبة، من ملعب كربلاء إلى ملعب المدينة في بغداد، مبيناً أن ذلك سيكلف "القيثارة الخضراء" مبالغ طائلة وقد يعرض العراق لعقوبات دولية بداعي عدم تمكنه من تنظيم المباريات الرسمية.

‏وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "من غير المعقول أن يفاتح الاتحاد السعودي لكرة القدم وعبر نادي النصر، نظيره الاتحاد العراقي لكرة القدم ويطلب منه مفاتحة نادي الشرطة لنقل المباراة إلى ملعب المدينة في بغداد بدلاً من ملعب كربلاء، وكان الأجدر بالاتحاد السعودي مفاتحة الاتحاد الآسيوي بذلك لأنه صاحب القرار".

‏وأوضح أن "المفاتحة يجب أن توجه إلى الاتحاد الآسيوي كونه الجهة الراعية للبطولة وليس الاتحاد العراقي، فهو المعني بشأن تنظيم البطولات القارية للمنتخبات والأندية".

‏وأشار إلى أن "إدارة نادي الشرطة وبالتعاون مع الجهات العراقية ذات العلاقة بذلت مجهوداً كبيراً من أجل تهيئة ملعب كربلاء لاستضافة المباراة المقررة بين فريقي الشرطة وضيفه النصر السعودي"، مبيناً أن "إدارة نادي الشرطة انفقت مبالغ طائلة من أجل تهيئة الملعب وتجهيزه في الوقت المقرر وقد أنجزت ملاحظات اللجنة الآسيوية التي أجرت كشفاً على ملعب كربلاء في وقت سابق".

‏واستطرد المصدر "في حال تمت الاستجابة للاتحاد السعودي ونقل المباراة من الملعب المتفق عليه إلى ملعب آخر فإن الاتحاد الآسيوي سيعاقب نادي الشرطة بغرامة مالية تصل إلى أكثر من 400 ألف دولار والتي تشمل حقوق النقل والإعلانات والمشرفين وغيرها من الأمور التنظيمية الأخرى، ناهيك عن العقوبة الدولية التي قد تطال الكرة العراقية بداعي عدم تمكنها من تنظيم واستضافة البطولات الرسمية".