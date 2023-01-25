العراق يوافق رسمياً على استضافة بطولة غرب آسيا لكرة القدم

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاربعاء، عن موافقته على استضافة العراق لبطولة غرب آسيا تحت سن 23 عاماً.

وقال رئيس الاتحاد عدنان درجال لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد العراقي وافق بشكل رسمي لاستضافة العاصمة بغداد بطولة غرب آسيا لكرة القدم الخاصة بالمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً".

واضاف ان "البطولة ستقام شهر حزيران/ يونيو المقبل"، مشيراً إلى أن "المنافسات ستقام في ثلاثة ملاعب تم تحديدها وتجهيزها للبطولة وهي ملعب الشعب الدولي، وملعب المدينة، وملعب نادي الزوراء".