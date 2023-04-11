العراق يواجه إيران وأفغانستان والصين في بطولة آسيا للكرة الطائرة

شفق نيوز/ أسفرت قرعة بطولة أندية آسيا للكرة الطائرة، يوم الثلاثاء، عن وجود ممثل العراق نادي غاز الجنوب في المجموعة الثانية التي تضم إيران وأفغانستان والصين.

وتضم المجموعة الثانية أندية غاز الجنوب العراقي، وشهداب يزد الإيراني، وتاي جونك الصين تايبيه، وبنك طيران كام من أفغانستان.

وستحتضن العاصمة البحرينية المنامة منافسات البطولة للمدة من 14-21 من شهر أيار/ مايو المقبل.

وقال مدرب نادي غاز الجنوب، علاء خلف، لوكالة شفق نيوز، إن "القرعة متوازنة وسنواجه فيها بطل إيران الذي سبق له الفوز بالبطولة الآسيوية".

وأضاف "سنعمل من أجل تحقيق نتائج متميزة في البطولة الآسيوية وسنجهز الفريق بصورة تتناسب مع حجم البطولة التي تعتبر الأعلى فنياً في القارة الآسيوية".