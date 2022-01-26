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العراق يواجه إيران بالطقم الأخضر

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-26T09:53:42+0000
العراق يواجه إيران بالطقم الأخضر

شفق نيوز / عُقِدَ، صباح يوم الأربعاء، المؤتمرُ الفني لمباراةِ المنتخب العراقي ونظيره الإيراني، وذلك عبر تطبيقِ الزوم (اونلاين) لعرضِ كل ما يتعلق بإرشادات الطواقم الإداريّة والطبية والبدنيّة للمباراة، بالإضافةِ إلى مشرفي الحكام.

وحضرَ عن الجانبِ العراقي المدير الإداري غيث مهنا، من غرفةِ الحجر الخاصة به وطبيب المنتخبِ الوطني عبد الكريم الصفار والمنسق الإعلامي محمد عماد، وتم تحديد أطقم الفريقين.

وسيرتدي المنتخب العراقي الطقمَ الأخضر الكامل والحارس باللون السماوي، بينما سيرتدي منتخب إيران الطقمَ الأبيض الكامل والحارس باللون الأصفر.

وشهد المؤتمر الفني، التأكيدَ والتشديدَ على جوانب البروتوكول الصحيّ، إذ تم استبعاد اللاعبين المصابين، على أن يعاودَ فحصهم بعد سبعةِ أيامٍ من تاريخ أخذ عينةِ الفحص الأولى.

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