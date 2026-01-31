العراق يواجه إندونيسيا في ثالث مبارياته بكأس آسيا لكرة الصالات

شفق نيوز- جاكارتا

يواجه المنتخب العراقي لكرة الصالات، يوم السبت، نظيره الإندونيسي في ثالث مبارياته ضمن منافسات كأس آسيا لكرة الصالات 2026، التي تقام حالياً في إندونيسيا.

وتقام المباراة في قاعة "أرينا" بالعاصمة جاكارتا عند الساعة الثالثة عصراً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة القارية.

وكان المنتخب العراقي قد حقق فوزين في البطولة حتى الآن، إذ تغلب على منتخب قرغيزستان بنتيجة 4-2 في الجولة الأولى، ثم فاز على كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2.

ويشارك المنتخب العراقي في البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إندونيسيا، وقرغيزستان، وكوريا الجنوبية.