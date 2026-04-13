العراق يواجه مصر وإسبانيا ودياً استعداداً لكأس العالم

شفق نيوز- القاهرة

اتفق الاتحادان العراقي والمصري، يوم الاثنين، على إقامة مباراة ودية رسمية تجمع بين منتخب العراق ومنتخب مصر، ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة كأس العالم المقبلة، بحسب ما نقلته صحيفة مصر اليوم.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة 29 أيار/ مايو المقبل، بعد موافقة الجهازين الفنيين للمنتخبين، في إطار رفع الجاهزية قبل انطلاق مونديال 2026 الذي تستضيفه كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويدخل منتخب العراق، المصنف 57 عالمياً، هذه المواجهة في إطار استعداداته لمنافسات المجموعة السادسة، التي يواجه فيها منتخب السنغال، فيما يحتل منتخب مصر المركز 29 عالمياً، ويسعى من خلال اللقاء إلى محاكاة أسلوب لعب قريب من خصمه المرتقب منتخب إيران ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب بلجيكا ونيوزيلندا.

وفي سياق التحضيرات أيضاً، سيخوض المنتخب العراقي مباراة ودية ثانية أمام منتخب إسبانيا يوم 4 حزيران/ يونيو المقبل في إسبانيا، وذلك بعد نحو أسبوع من مواجهة مصر.

ومن المنتظر أن تشهد الظهور الاول للاعبين العراقيين امام النجم العالمي لامين يامال وعدد من نجوم اسبانيا الآخرين.