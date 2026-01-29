العراق يواجه كوريا الجنوبية في ثاني مبارياته بكأس آسيا لكرة الصالات

شفق نيوز– جاكارتا

يلاقي المنتخب العراقي لكرة الصالات، اليوم الخميس، نظيره منتخب كوريا الجنوبية لكرة الصالات، في ثاني مبارياته ضمن منافسات كأس آسيا لكرة الصالات 2026 المقامة في إندونيسيا.

وتقام المباراة في قاعة "أرينا" بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة القارية.

وكان المنتخب العراقي قد حقق فوزه الأول في النهائيات، يوم الثلاثاء الماضي، بتغلبه على منتخب قيرغيزستان لكرة الصالات بنتيجة 4–2، في المباراة التي جرت ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

ويشارك المنتخب العراقي في البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إندونيسيا، وقيرغيزستان، وكوريا الجنوبية.