العراق يواجه قطر في نصف نهائي كأس الخليج تحت 23 عاما

شفق نيوز- بغداد

جرت، يوم الخميس، مباراتان ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً 2025 في قطر، وقد حسمت مواجهات نصف النهائي.

وانطلقت المباراتان في الساعة الـ 1:30 ظهراً، وفي الاولى تعادل المنتخب القطري مستضيف البطولة، مع نظيره السعودي بهدف واحد لكل منهما، وجرت المواجهة على ملعب رقم 1 في أكاديمية أسباير في الدوحة.

وانتهى الشوط الاول بتقدم قطر بهدف واحد دون مقابل لمنتخب للسعودية، وفي الشوط الثاني سجل السعودية هدف التعديل في اللحظات الاخيرة، لتتصدر السعودية بعد هذا التعادل المجموعة الاولى تليها قطر بالوصافة بنفس النقاط، بعد ان يتقاسما النقاط ولكل منهما 7 نقاط.

وبهذه النتيجة سيواجه المنتخب العراقي نظيره القطري ثاني المجموعة الاولى، والسعودية يلاقي الامارات.

وفي مباراة تحصيل حاصل فاز المنتخب الكويتي على نظيره البحريني بنتيجة 2-1 وجرت المواجهة على ملعب رقم 2 في أكاديمية أسباير في الدوحة.

وانتهى الشوط الاول بتقدم الكويت بهدفين دون مقابل للبحرين، وفي الشوط الثاني سجل البحرين هدف التقليص.

ورغم الفوز الكويتي فان الكويت مع البحرين ودعا البطولة ليخفقا ببلوغ دور نصف نهائي البطولة، وجرت المباراة على ملعب رقم 2 في أكاديمية أسباير في العاصمة القطرية الدوحة.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية وقطر والكويت والبحرين.