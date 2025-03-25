العراق يواجه فلسطين.. تشكيلة أسود الرافدين لموقعة عمان

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تشكيلة المنتخب الوطنيّ لمواجهة منتخب فلسطين في ملعب عمّان الدولي مساء اليوم الثلاثاء في الساعة التاسعة والربع مساء ضمن الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

ويخوض المنتخب العراقي لكرة القدم، مواجهة حاسمة مساء الثلاثاء، أمام نظيره الفلسطيني، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب عمّان الدولي في الأردن عند الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت بغداد، بعدما طلب الاتحاد الفلسطيني من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتماد عمّان ملعبا افتراضيا له، نظرا لصعوبة إقامة اللقاء في فلسطين.

وسيفتقد المنتخب العراقي في مباراة اليوم اللاعب ميرخاس دوسكي بسبب تراكم البطاقات الصفراء، إضافة إلى ماركو فرج الذي تعرض لوعكة صحية مفاجئة.

وسيتم نقل المباراة مباشرة عبر القنوات التالية

‏beIN Sports HD 1 تعليق: عامر الخوذيري

‏Alkass Six HD تعليق: منتصر الأزهري