العراق يواجه عُمان لحسم صدارة المجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة

شفق نيوز- مسقط

يخوض المنتخب العراقي للكرة الطائرة، مساء اليوم السبت، آخر مبارياته في دور المجموعات من بطولة غرب آسيا، عندما يواجه منتخب سلطنة عُمان، مستضيف البطولة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، في البطولة التي تستمر حتى الثاني والعشرين من تموز الجاري.

وتقام المباراة في قاعة مجمع السلطان قابوس بمدينة بوشار، عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.

وضمن المنتخب العراقي تأهله إلى الدور نصف النهائي بعد تحقيقه انتصارين متتاليين على منتخبي السعودية ولبنان، فيما تمثل مواجهة اليوم أمام المنتخب العُماني فرصة لحسم صدارة المجموعة والدخول إلى الأدوار الإقصائية بمعنويات مرتفعة.

ويلعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات سلطنة عُمان، البلد المستضيف، ولبنان والسعودية.

وتشهد البطولة مشاركة سبعة منتخبات هي العراق، وسلطنة عُمان، والسعودية، والكويت، وسوريا، ولبنان، إضافة إلى قطر حاملة لقب النسخة الماضية، التي تتنافس على إحراز اللقب.

وكان المنتخب العراقي قد حقق فوزه الثاني، أمس الأول الخميس، على المنتخب اللبناني بثلاثة أشواط دون مقابل، بعدما استهل مشواره في البطولة الأربعاء الماضي بالفوز على المنتخب السعودي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.