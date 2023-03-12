العراق يواجه إشكالية "إسرائيل" في كأس العالم للشباب

شفق نيوز / اقترب عقد المنتخبات الشبابية المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم تحت سن 20 عاماً المقرر انطلاقها في إندونيسيا يوم 20 آيار المقبل، من الاكتمال، لكن ثمة مشكلة قد تسببها إسرائيل لعدد من المنتخبات.

وحسم منتخبا أوكرانيا حامل لقب البطولة الأخيرة في العام 2019، ومنتخب إندونيسيا البلد المضيف تأهلهما لمونديال إندونيسيا المقبل.

وستكون بقية المنتخبات المتأهلة إلى جانب هذين المنتخبين، هي العراق، البرازيل، الإكوادور، كولومبيا، أوروجواي، فرنسا، إنجلترا، إيطاليا، سلوفاكيا، تونس، السنغال، جامبيا، نيجيريا، جواتيمالا، هندوراس، أمريكا، جزر فيجي، نيوزيلندا، أوزباكستان، الدومينيكان.

هذا وتأهل منتخب إسرائيل أيضاً إلى نهائيات البطولة، وسيكون تأهله محرجاً للمنتخبات التي تقف بالضد من سياسة إسرائيل غير المعترف بها بسبب احتلالها للأراضي الفلسطينية.

والعراق أحد الدول التي لن يواجه فريقها إسرائيل في حال أوقعته القرعة في المجموعة ذاتها، أو في حال أي لقاء محتمل بالأدوار الإقصائية.