العراق يواجه إسبانيا والبرتغال ودياً استعداداً لمونديال 2026

يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم مباراتين وديتين أمام إسبانيا والبرتغال ضمن تحضيراته لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها منتصف حزيران/يونيو المقبل.

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد "اتفق مبدئياً مع اتحادين أوروبيين لخوض مباراتين وديتين قبل المشاركة في كأس العالم"، مبيناً أن المنتخب العراقي سيواجه نظيره الإسباني على أرضه ووسط جماهيره يوم الخميس الرابع من حزيران/يونيو المقبل.

وأضاف أن المباراة تأتي ضمن استعدادات الفريقين للبطولة، مشيراً إلى أن المنتخب الإسباني سيلعب ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات الرأس الأخضر والسعودية والأوروغواي، وأن رغبة إسبانيا في مواجهة العراق جاءت نتيجة تقارب مستوى المنتخب العراقي مع المنتخب السعودي.

وأوضح الزاملي أنه من المتوقع أيضاً أن يواجه "أسود الرافدين" المنتخب البرتغالي خلال المعسكر التحضيري ذاته، لافتاً إلى أن البرتغال تلعب في المجموعة الحادية عشرة التي تضم إلى جانبها أوزبكستان وكولومبيا والكونغو الديمقراطية، وأن اختيار العراق جاء بسبب تقارب أسلوبه مع المنتخب الأوزبكي.

وأشار إلى أن المواجهتين ستمنحان المنتخب العراقي فرصة لاختبار قدراته أمام منتخبات أوروبية قوية قبل انطلاق البطولة.

ويلعب العراق في كأس العالم 2026، المقرر انطلاقه في 11 حزيران/يونيو في أميركا وكندا والمكسيك، ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال.