العراق يواجه بوليفيا في "لقاء الحسم" المؤهل لمونديال 2026

تمكن منتخب بوليفيا من تحقيق الفوز على نظيره سورينام بنتيجة 2-1 في نصف نهائي الملحق العالمي، وسيواجه في المباراة النهائية المنتخب العراقي فجر الاول شهر نيسان/أبريل المقبل.

وانتهى الشوط الأول سلبياً من دون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني سجل سورينام هدفه في الدقيقة الـ 48 عن طريق المهاجم ليام فان جيلدرين، وأدرك المنتخب البوليفي التعادل في الدقيقة الـ 72 عن طريق اللاعب موزيس بانياكا، ومن ركلة جزاء جاء الهدف الثاني لمنتخب بوليفيا عن طريق اللاعب ميغيليتو تراسيروس في الدقيقة الـ 79.

وجرت مباراة بوليفيا وسورينام بعد منتصف ليلة يوم الخميس (عند الساعة الواحدة فجر الجمعة) وبعد هذا الفوز الذي حققه منتخب بوليفيا سيواجه المنتخب العراقي في مباراة حاسمة، يتأهل المنتصر فيها إلى كأس العالم 2026.

وأقيمت مباراة نصف نهائي الملحق في الملعب الرئيسي لمدينة مونتيري المكسيكية، وهو نفس الملعب الذي سيلاقي فيه المنتخب العراقي نظيره البوليفي، في لقاء التأهل لكأس العالم، حيث سيلعب المتأهل إلى جوار منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال في المجموعة التاسعة من المونديال المقبل.

ويواصل المنتخب العراقي لكرة القدم، منذ يوم الاثنين الماضي، تدريباته المكثفة في مدينة مونتيري المكسيكية استعداداً لمباراة الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

وكانت بعثة العراق وصلت الى المكسيك يوم الأحد الماضي لمواجهة منتخب بوليفيا في الساعة السادسة من فجر الأربعاء المقبل.