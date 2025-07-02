العراق يواجه الهند في ختام مشواره بتصفيات كأس آسيا للسيدات

شفق نيوز – تايلاند

يخوض المنتخب العراقي للسيدات، اليوم الأربعاء، مواجهته الأخيرة في تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2026، وذلك أمام نظيره الهندي على ملعب شيانغ ماي الرياضي في تايلاند.

ويحتل المنتخب العراقي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات خاضها أمام تيمور الشرقية ومنغوليا وتايلاند.

وتتصدر الهند ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط من مباراتين، متقدمة بفارق الأهداف على تايلاند التي تمتلك الرصيد ذاته من النقاط، فيما تأتي تيمور الشرقية رابعة بنقطة واحدة، وتقبع منغوليا في ذيل الترتيب بدون أي نقطة.