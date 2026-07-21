العراق يواجه الكويت لتحديد المركز الثالث ببطولة غرب آسيا للكرة الطائرة

شفق نيوز- مسقط

يواجه المنتخب العراقي للكرة الطائرة، اليوم الثلاثاء، نظيره الكويتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة غرب آسيا، المقامة حالياً في مجمع السلطان قابوس بالعاصمة العُمانية مسقط.

وجمع المنتخب العراقي ست نقاط من مبارياته الثلاث في دور المجموعات، بعدما فاز على السعودية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وتغلب على لبنان بثلاثة أشواط دون مقابل، قبل أن يخسر السبت الماضي أمام منتخب عُمان بثلاثة أشواط نظيفة، كما خسر أمس أمام قطر بثلاثية دون رد.

وحل منتخب العراق وصيفاً للمجموعة الثانية وضرب موعداً مع متصدر المجموعة الأولى، المنتخب الكويتي.