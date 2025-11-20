العراق يواجه الفائز من بوليفيا وسورينام في الملحق العالمي للمونديال

شفق نيوز- زيورخ

يواجه المنتخب العراقي لكرة القدم، الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام في نهائي الملحق العالمي المؤهل الى كأس العالم 2026 ، وذلك بعد اجراء قرعة الملحق العالمي للمنتخبات المتاهلة للملحق العالمي بضمنها العراق.

وجرت يوم الخميس، بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيورخ السويسرية بحضور جياني إنفاتينو، رئيس الاتحاد الدولي، مراسم قرعة الملحقين العالمي والأوروبي المؤهلين الى كأس العالم 2026.

وشارك في مراسيم سحب القرعة، كل من الفرنسي كريستيان كاريمبو، والايطالي ماركو ماتيراتزي، والسويدي مارتين داهلين.

ووصل صباح اليوم الخميس وفود 22 اتحاداً يمثلون دول الملحق الأوروبي والعالمي الى مدينة زيورخ في سويسرا بضمنهم مدرب المنتخب العراقي غراهام ارنولد ممثلا عن العراق، للشروع بقرعة الملحق المؤهل لمونديال كأس العالم.

كما اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن إقامة الملحق العالمي في مدينتي غوادالاخارا، ومونتيري المكسيكيتين في آذار المقبل.