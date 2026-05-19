العراق يواجه السعودية والكويت وعُمان في خليجي 27

شفق نيوز- جدة

جرت يوم الثلاثاء، في مدينة جدة السعودية مراسيم سحب قرعة النسخة الـ27 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر ولغاية 6 تشرين الأول/أكتوبر المقبلين.

ويشارك في البطولة ثمانية منتخبات هي: العراق، السعودية، الكويت، قطر، البحرين، عمان، الإمارات، واليمن.

وبعد إجراء قرعة كأس الخليج بنسختها الـ27 ضمت المجموعة الأولى منتخبات: السعودية والكويت

والعراق وعمان، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات: الامارات واليمن والبحرين وقطر.

وبحسب لوائح البطولة، جرى توزيع المنتخبات على أربعة مستويات وفق التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في الأول من نيسان الماضي، حيث جاء توزيع المستويات على النحو الآتي:

* المستوى الأول: العراق وقطر

* المستوى الثاني: السعودية والإمارات

* المستوى الثالث: عمان والبحرين

* المستوى الرابع: الكويت واليمن

ويلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، فيما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية لتحديد بطل البطولة.

وتقام بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم كل عامين تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.