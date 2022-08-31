سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يواجه السعودية في ربع نهائي كأس العرب للناشئين

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-31T07:00:49+0000
العراق يواجه السعودية في ربع نهائي كأس العرب للناشئين

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد غد الجمعة، موعداً للقاء منتخب العراق للناشئين متصدر المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط، مع نظيره السعودي ثاني المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط.

وسيكون موعد انطلاق المباراة في الساعة السادسة والنصف مساء يوم الجمعة، في مدينة وهران الجزائرية.

وتصدر منتخب العراق مجموعته برصيد سبع نقاط، ليتأهل أول المجموعة إلى دور ربع النهائي، بعد تحقيقه فوزين على المغرب وجزر القمر، وتعادله مساء أمس الثلاثاء، مع نظيره الموريتاني، 1-1 ضمن الجولة الثالثة في منافسات بطولة كأس العرب دون 17 عاماً الجارية في مدينة وهران الجزائرية.

بينما تمكن المنتخب السعودي من التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب للناشئين، بعد فوزين وخسارة ، حيث فاز على منتخب لبنان مساء امس الثلاثاء، بستة أهداف دون مقابل ، ليجمع ست نقاط، بعد أن حل في الترتيب الثاني في مجموعته بعد منتخب مصر الذي تأهل بعد أن حقق النقاط كاملة في مباريات المجموعات.

related

مدرب ناشئة العراق يعلن تشكيلة المنتخب أمام موريتانيا ببطولة كأس العرب

Date: 2022-08-30 15:18:54
مدرب ناشئة العراق يعلن تشكيلة المنتخب أمام موريتانيا ببطولة كأس العرب

إعلان القائمة النهائية لمنتخب الناشئين العراقي لبطولة كأس العرب

Date: 2022-08-19 12:39:32
إعلان القائمة النهائية لمنتخب الناشئين العراقي لبطولة كأس العرب

مدربون يؤشرون تغييراً إيجابياً بأداء المنتخب العراقي وآخرون غير مقتنعين

Date: 2021-12-01 07:54:08
مدربون يؤشرون تغييراً إيجابياً بأداء المنتخب العراقي وآخرون غير مقتنعين

تموز المقبل.. شباب العراق يواجه السعودية وموريتانيا في كأس العرب

Date: 2022-06-26 13:34:48
تموز المقبل.. شباب العراق يواجه السعودية وموريتانيا في كأس العرب

استعداداً لكأس العرب.. ناشئة العراق تفوز على شباب الجيش ودياً

Date: 2022-08-19 20:09:36
استعداداً لكأس العرب.. ناشئة العراق تفوز على شباب الجيش ودياً

قطر تبلغ ربع نهائي كأس العرب بعد الفوز على عُمان

Date: 2021-12-03 15:52:21
قطر تبلغ ربع نهائي كأس العرب بعد الفوز على عُمان

مواعيد مباريات منتخب شباب العراق في بطولة كأس العرب

Date: 2022-06-27 13:29:06
مواعيد مباريات منتخب شباب العراق في بطولة كأس العرب

ناشئو العراق في "وهران" للمشاركة ببطولة كأس العرب

Date: 2022-08-22 19:22:12
ناشئو العراق في "وهران" للمشاركة ببطولة كأس العرب