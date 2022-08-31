العراق يواجه السعودية في ربع نهائي كأس العرب للناشئين

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد غد الجمعة، موعداً للقاء منتخب العراق للناشئين متصدر المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط، مع نظيره السعودي ثاني المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط.

وسيكون موعد انطلاق المباراة في الساعة السادسة والنصف مساء يوم الجمعة، في مدينة وهران الجزائرية.

وتصدر منتخب العراق مجموعته برصيد سبع نقاط، ليتأهل أول المجموعة إلى دور ربع النهائي، بعد تحقيقه فوزين على المغرب وجزر القمر، وتعادله مساء أمس الثلاثاء، مع نظيره الموريتاني، 1-1 ضمن الجولة الثالثة في منافسات بطولة كأس العرب دون 17 عاماً الجارية في مدينة وهران الجزائرية.

بينما تمكن المنتخب السعودي من التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب للناشئين، بعد فوزين وخسارة ، حيث فاز على منتخب لبنان مساء امس الثلاثاء، بستة أهداف دون مقابل ، ليجمع ست نقاط، بعد أن حل في الترتيب الثاني في مجموعته بعد منتخب مصر الذي تأهل بعد أن حقق النقاط كاملة في مباريات المجموعات.