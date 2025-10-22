العراق يواجه السعودية بقمة مصيرية لتأكيد الصدارة بتصفيات كأس آسيا لكرة الصالات

شفق نيوز - بغداد

يلاقي المنتخب العراقي لكرة الصالات، اليوم الأربعاء، السعودي مستضيف التصفيات ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للصالات.

وتقام المواجهة اليوم عند الساعة السادسة مساءً في صالة الأمير نايف بمدينة الدمام السعودية في مباراة مصيرية .

ومباراة اليوم لا تقبل القسمة على اثنين وهي لاثبات الصدارة ولا سيما ان الفائز فيها يضمن التأهل للنهائيات الاسيوية.

ويلعب العراق ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السعودية، والصين تايبيه، وباكستان، في حين يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2026 أصحاب المراكز الأولى في المجموعات وأفضل منتخب يحتل المركز الثاني.

وفاز العراق في اخر مواجهاته الاخيرة على نظيره الصين تايبيه في الجولة الثانية بثلاثية نظيفة لتصفيات كأس آسيا التي تستضيفها السعودية، كما حقق فوزاً كبيراً على المنتخب الباكستاني بنتيجة 8-1 في مستهل مشواره الآسيوي، السبت الماضي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات.