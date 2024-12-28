العراق يواجه السعودية اليوم بخيار الفوز فقط.. إليك التوقيت والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ يستضيف ملعب جابر الأحمد الدولي في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت، مباراة حاسمة، تجمع المنتخب العراقي أمام نظيره السعودي ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي خليجي 26.

المنتخبان نجحا في الفوز على نفس الخصم اليمن بنفس فارق الأهداف هدف واحد بينما هزمام من نفس المنتخب البحريني ولكن بفارق هدف واحد في حالة السعودية، وفي الحالة العراقية بفارق هدفين.

لذلك يملك السعوديون أفضلية تحقيق نتيجتين لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي، وهما نتيجتا التعادل أو الفوز، وبقاء الوضع على ما هو عليه بالتعادل يعني أن السعودية ستتأهل في المركز الثاني.

في حالة خسارة السعودية أمام العراق تخرج مباشرة، ويتأهل العراق إلى الدور الثاني وصيفًا للمجموعة خلف المنتخب البحريني، بينما سيلعب السعودية بخيارين للتأهل في حال فوزه أو تعادله يتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وسيكون البث الحي والمباشر للمباراة على القنوات التالية: العراقية الرياضية والرابعة العراقية سبورت والشارقة الرياضية وعمان الرياضية والكويت الرياضية والبحرين الرياضية وقنوات الكأس الرياضية.