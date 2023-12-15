العراق يهزم أوزبكستان ويبلغ نهائي بطولة كأس آسيا للكرة المصغرة

شفق نيوز/ تأهل منتخب العراق للكرة المصغرة (سداسي الكرة)، يوم الجمعة، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا، بعد أن حقق فوزاً مهماً وصعباً على نظيره الأوزبكي بثلاثة أهداف لهدف في نصف نهائي البطولة.

وجرت المباراة على ملعب ماكودي في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم منتخب العراق بهدفين دون رد، وفي الشوط الثاني، أضاف المنتخب هدفه الثالث، في حين سجل أوزبكستان هدف التقليص الوحيد.

وستقام يوم غد المباراة النهائية بين المنتخبين العراقي والتايلاندي في الساعة الرابعة عصراً.