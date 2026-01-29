العراق يهزم كوريا الجنوبية ويحقق فوزه الثاني في كأس آسيا لكرة الصالات

شفق نيوز– جاكارتا

حقق المنتخب العراقي لكرة الصالات، اليوم الخميس، فوزاً مهماً على منتخب كوريا الجنوبية لكرة الصالات بنتيجة 3–2، في ثاني مبارياته ضمن منافسات كأس آسيا لكرة الصالات 2026 المقامة في إندونيسيا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بهدف دون مقابل، جاء من ركلة جزاء، فيما شهد الشوط الثاني تراجعاً نسبياً في أداء العراق، استغله المنتخب الكوري الجنوبي ليسجل هدفين متتاليين.

لكن المنتخب العراقي سرعان ما استعاد توازنه، ونجح في تسجيل هدفين آخرين، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 3–2.

وجرت المباراة في قاعة "أرينا" بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة القارية.

وكان المنتخب العراقي قد حقق فوزه الأول في البطولة، يوم الثلاثاء الماضي، بتغلبه على منتخب قيرغيزستان لكرة الصالات بنتيجة 4–2، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

ويشارك المنتخب العراقي في البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إندونيسيا، وقيرغيزستان، وكوريا الجنوبية.