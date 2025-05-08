العراق يهزم الإمارات ويحقق أول فوز له في بطولة العرب لكرة اليد

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي لكرة اليد أول فوز له في بطولة كأس العرب الجارية في دولة الكويت، بعد تغلبه على نظيره الإماراتي بفارق خمسة أهداف بنتيجة 28-23، اليوم الخميس، ضمن مباريات الأدوار الترتيبية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بنتيجة 16-14، وواصل تفوقه خلال الشوط الثاني حتى نهاية اللقاء.

وكان منتخب العراق قد تعرض لخسارتين في دور المجموعات، الأولى أمام نظيره المصري بنتيجة 39-31، والثانية أمام نظيره البحريني بنتيجة 28-26.

وانطلقت البطولة اليوم، وتستمر حتى 11 من الشهر الجاري، بمشاركة تسعة منتخبات عربية قُسمت إلى ثلاث مجموعات: الكويت (البلد المضيف)، العراق، السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، مصر، تونس، والمغرب.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب العراق في المجموعة الأولى القوية، إلى جانب منتخبي مصر والبحرين، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات قطر والسعودية وتونس، وجمعت المجموعة الثالثة منتخبات الكويت والمغرب والإمارات.