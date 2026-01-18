العراق يهزم الأردن 26-21 في تصفيات آسيا لكرة اليد

شفق نيوز- الكويت

فاز منتخب العراق لكرة اليد، يوم الاحد، على منتخب الأردن بنتيجة 26 – 21، ضمن منافسات البطولة الاسيوية الـ22 للعبة التي تستضيفها دولة الكويت وتستمر حتى 29 من الشهر الحالي.

وضمن منافسات المجموعة الثانية في أولى مباريات اليوم الرابع من البطولة، سجل العراق الفوز الثاني له على التوالي بعد تخطيه الأردن.

وبدأ المنتخب العراقي اللقاء ساعيا للحسم وأنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة، 11-14، ودخل الشوط الثاني وتمكن من تعزيز النتيجة ليحقق الفوز الثاني له في منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا البحرين والصين.

وفي المباراة التي سبقتها فاز المنتخب العراقي على المنتخب الصيني في المباراة الأولى أما المنتخب الأردني فهذه كانت الخسارة الثانية له على التوالي بعد خسارته في المباراة السابقة من البحرين.