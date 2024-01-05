العراق ينهي تدريباته الأخيرة استعداداً لودية كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ اختتم المنتخب العراقي لكرة القدم تدريباته ،صباح اليوم الجمعة، قبل مواجهة منتخب كوريا الجنوبية مساء غد السبت عند الساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي (17:00) الرابعة بتوقيت بغداد (16:00) في مواجهة يحتضنها ملعب جامعة نيويورك في السعديات.

وشارك في تدريبات اليوم جميع اللاعبين الـ26، والتي جرت في مراكز التدريب الخاصة بمدينة خليفة الرياضية.

وأكد الجهاز الفني في الحصة التدريبية على تنفيذ بعض الجوانب الفنية المفترض تطبيقها في مواجهة الشمشون الكوري، وقرر مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس أن يمنح الراحة لجميع اللاعبين بعد غد الأحد قبل أن يعاود أسود الرافدين خوض تدريباتهم من جديد بداية من يوم الاثنين لحين موعد مغادرتهم إلى الدوحة في 11 من الشهر الجاري للمشاركة في كأس آسيا 2023.

يذكر أن المنتخب العراقي يلعب في المجموعة الرابعة D إلى جانب منتخبات إندونيسيا واليابان وفيتنام، وستكون المواجهات على التوالي في أيام 15 و19 و24 من الشهر الجاري.