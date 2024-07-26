العراق ينهي استعداداته لموقعة الأرجنتين في أولمبياد باريس

شفق نيوز/ اختتم لاعبو المنتخب الأولمبي العراقي، يوم الجمعة، آخر وحدة تدريبية في مدينة ليون الفرنسية، استعداداً لمُواجهة الأرجنتين يوم غدٍ السبت في الساعة الرابعة عصراً ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدورةِ الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وحضر تدريبات اليوم، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، وعضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد رئيس وفد المنتخب الأولمبيّ غانم عريبي.

وكان المنتخب الأولمبي العراقي، قد فاز في الجولة الأولى من المنافسات على نظيره الأوكراني بهدفين لهدف.