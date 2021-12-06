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العراق ينهار أمام قطر ويودع كأس العرب من الدور الأول

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-06T20:55:11+0000
العراق ينهار أمام قطر ويودع كأس العرب من الدور الأول

شفق نيوز/ ودع العراق بطولة كأس العرب من الدور الأول يوم الاثنين إثر انهياره أمام قطر البلد المضيف في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة التي جرت على ملعب "البيت" في الدوحة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

وسجل أهداف قطر المعز علي عبد الله في الدقيقة ٨٢ وأكرم حسن عفيف في الدقيقة ٨٤ وحسن خالد الهيدروس في الوقت بدل الضائع.

وبذلك يودع المنتخب العراقي البطولة من الدور الأول بعد تعادل في المبارتين السابقتين أمام عمان والبحرين ضمن المجموعة الأولى.

وتصدر قطر صدارة المجموعة بثلاثة انتصارات والتحق به المنتخب العماني إلى الدور المقبل بعد فوزه على البحرين بثلاثة أهداف دون مقابل برصيد ٤ نقاط، بينما حصد العراق نقطتين في المركز الثالث وأخيرا البحرين بنقطة واحدة.

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