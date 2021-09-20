تأجيل خليجي البصرة

شفق نيوز/ قرر المكتب التنفيذي لاتحادات دول الخليج العربي تأجيل بطولة خليجي 25 إلى عام 2023.

وقال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اثناء حضوره اجتماع المكتب التنفيذي للاتحادات الخليجية لكرة القدم عبر الدائرة الالكترونية المغلقة، ان الاجتماع تمخض عن اقرار تاجيل بطولة خليجي 25 الى شهر كانون الثاني من عام 2023، مع احتفاظ العراق والبصرة تحديدا باحقية تنظيم البطولة بصورة طبيعية كما تم اقرارها.

واضاف ان الاجتماع حدد يوم الثلاثين من شهر حزيران عام 2022 موعدا نهائيا لاكمال جميع متطلبات البطولة على ان تتواصل لجان التفتيش الهندسية تواصلها مع العراق بهذا الشأن، وبين درجال ان العراق اوفى بجميع المتطلبات وسيكسب المزيد من الوقت لتهيئتها بأفضل صورة.