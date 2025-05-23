العراق ينظم أول بطولة "هوكي" في تاريخه

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للهوكي، يوم الجمعة، عن انطلاق اول بطولة محلية للاتحاد العراقي للهوكي يوم غد السبت، بمشاركة 6 أندية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي خليل ياسين، لوكالة شفق نيوز، ان البطولة ستقام في نادي الشعلة بالعاصمة بغداد، يوم غد السبت وتستمر لغاية 28 من الشهر نفسه.

واضاف ياسين، ان ستة أندية ستتنافس لكسب أول لقب في العراق بلعبة الهوكي وهي الشعلة، والاعظمية، وأمانة بغداد، والعربي، والعدالة، والتطوير.

وبين أن البطولة تعد الأولى في تاريخ الرياضة العراقية، لا سيما بعد تأسيس اللعبة محلياً، كونها دخلت رسمياً ضمن الالعاب الاولمبية.

واشار ياسين، الى ان البطولة تقام لاول مرة محلياً وستكون ضمن منهاج الاتحاد العراقي للعبة بعد تشكيل هوكي العراق حديثاً وذلك سعيا لتوسيع اللعبة ونشرها محليا.